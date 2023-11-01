«Не буде економіки – не буде й армії». Що чекає Україну через можливе зменшення допомоги Заходу?

Як американська політика впливає на війну в Україні? Чи можуть західні партнери зменшити обсяги допомоги? Як це вплине на українську армію та економіку? Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав про це експертів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення понад 105 мільярдів оборонної допомоги, повідомив 20 жовтня Білий дім. Запит включає 61 мільярд доларів допомоги Україні та 14 мільярдів Ізраїлю.

подав до Конгресу запит на виділення понад 105 мільярдів оборонної допомоги, повідомив 20 жовтня Білий дім. Запит включає 61 мільярд доларів допомоги Україні та 14 мільярдів Ізраїлю. Втім, новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон 29 жовтня заявив, що протягом тижня внесуть законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Заяви про розподіл кошторису лунали від американського політика і раніше. Крім того, Джонсон вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні.

29 жовтня заявив, що протягом тижня внесуть законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Заяви про розподіл кошторису лунали від американського політика і раніше. Крім того, Джонсон вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Водночас спікер заявив, що США не можуть дозволити Росії перемогти, бо президент Путін на тому не зупиниться і це можливо заохотити Китай рухатися на Тайвань. «Ми їх не полишимо», – сказав Джонсон 26 жовтня про Україну.

Хоча спікер виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від Ізраїлю, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.

переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні. Зараз Республіканська партія контролює більшість в Палаті представників, однак для того, щоб стати законом, законопроєкт має також пройти й Сенат, де більшість належить демократам.

Президент України Володимир Зеленський 30 жовтня повідомив, що зустрівся з двопартійною делегацією американських конгресменів, які прибули до Києва. Він висловив сподівання, що Сполучені Штати й надалі «стоятимуть пліч-о-пліч у боротьбі проти російської агресії й терору».

30 жовтня повідомив, що зустрівся з двопартійною делегацією американських конгресменів, які прибули до Києва. Він висловив сподівання, що Сполучені Штати й надалі «стоятимуть пліч-о-пліч у боротьбі проти російської агресії й терору». Білий дім заявив 31 жовтня, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт, запропонований республіканцями в Палаті представників, який передбачає надання допомоги Ізраїлю з одночасним скороченням фінансування Служби внутрішніх доходів (IRS) і відсутність фінансування інших пріоритетів національної безпеки, повідомляє видання The Hill.

«Доведеться шукати компроміси»

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що американським політикам доведеться шукати компромісні рішення стосовно підтримки України, причому швидко.

«Нам треба спокійно зараз продовжувати нашу роз'яснювальну роботу і з республіканцями, і з демократами. Для республіканців пояснювати, що допомога Україні це допомога американській економіці, тому що вона заробляє на тому, що зараз запрацював військово-промисловий комплекс Америки на велику потужність. Не будемо, як кажуть, говорити того, чого не маю. Американці постачають нам не найновіше озброєння. Це зрозуміло для всіх. А для того, щоб його замінити зараз, будуть постачатися нові системи озброєнь.

Отже, США виграє двічі. Їй не треба витрачати кошти на утилізацію озброєнь, вона їх віддає нам. А натомість отримує через ті ж самі гроші, які видаються американцями, американським корпораціям і фірмам, новітнє озброєння. Отже, треба просто спокійно доводити нашим партнерам, що не треба на цьому спекулювати», – каже він.

Водночас із демократами потрібно обговорювати перспективи війни і майбутнє Росії, вважає дипломат. Він переконаний, що демократи дійсно хочуть і будуть допомагати Україні.

З Росією треба швидше закінчувати

«З ними треба працювати на іншому, мені здається, напрямку. На тому, що з Росією треба швидше закінчувати, бо якщо вона лишатиметься такою, якою вона є, з Путіним, чи з ким завгодно, вона все одно через певний період часу відновить свою агресивність. Тому ця країна має бути трансформована в низку інших державних утворень, але без'ядерних, демілітаризованих, мирних, з якими можна нормально співпрацювати, а не вести гонку озброєнь і стояти весь час на межі ядерної катастрофи. Я думаю, що для всього світу це був би найкращий варіант», – зазначив Огризко.

Україна буде отримувати допомогу з боку США у тих обсягах, які були заплановані, переконаний він.

«Більшість коштів залишаються в США»

Військовий експерт Михайло Самусь зауважив у розмові з «Новинами Приазов’я», що більшість коштів, які американський уряд виділяє Україні, залишаються у Сполучених Штатах. Політики це розуміють і навряд чи вирішать скорочувати обсяги допомоги. Ба більше, республіканці завжди були головними лобістами оборонної промисловості.

Лише пряма фінансова допомога надходить в український бюджет

«Ці гроші не завозяться готівкою на кораблях чи літаками. Ці гроші залишаються – близько 80%, а може і більше відсотків всіх тих сум, які називаються – це десятки мільярдів доларів. Лише пряма фінансова допомога надходить в український бюджет, все інше 100% американської військової допомоги – це гроші, які крутяться в американській системі фінансовій. Тобто бюджетні гроші виділяються Міноборони США або за іншими програмами, або прямі виплати ідуть промислово-оборонним компаніям, але це все іде всередині Сполучених Штатів.

Тобто якщо говориться, що, наприклад, на постачання боєприпасів Україні виділяється 10 млрд доларів, це означає що 10 млрд доларів до останнього цента залишаються в США. Бо сюди входить виробництво боєприпасів, які виробляються звісно американськими оборонними компаніями і їм на рахунок іде це. Ці компанії потім платять податки, виплачують зарплати. Це американська економіка», – пояснив експерт.

«Армії потрібна стабільна економіка»

США припинить підтримувати Україну лише в тому випадку, якщо там вважатимуть, що у війні має перемогти Росія, вважає він. Самусь також вказує на передвиборчі процеси, які зараз проходять у США, коли адміністрація президента Байдена перебуває під величезним контролем, який буде збільшуватися.

США вигідно, щоб Україна перемогла – і республіканцям, і демократам

«Тому зараз в принципі можуть ухвалюватися рішення, які можуть змінити і суми, і принципи, і підходи. Але концептуально, я вважаю, що США вигідно, щоб Україна перемогла – і республіканцям, і демократам», – додав експерт.

Крім того, українська армія не може існувати без стабільної економіки. Американські політики це також мають розуміти і не будуть скорочувати обсяги допомоги, додав Самусь.

«Якщо в України завалюється економіка, не може існувати українська армія, українська держава. Це означає, що українська держава не може виконувати свої бюджетні функції ,перш за все. На бюджетних функціях тримається не лише зарплатня бюджетників, вся бюджетна сфера, фінансова система, але й ЗСУ. Що буде, якщо офіцерам, солдатам перестають платити гроші або фактично не відбувається закупівля озброєнь та військової техніки – виробництво українських виробників?

У нас не все йде через допомогу (від Заходу), у нас великий бюджет Міноборони, інших силових відомств, які входять в сили оборони України. Це не тільки ЗСУ, це і Нацгвардія, і Нацполіція, і СБУ», – зазначив він.

Хто покриває дефіцит бюджету?

У 2024 році Україні потрібно близько $42 мільярдів, щоб закрити дефіцит бюджету, повідомив 11 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Тож Україна розраховує на допомогу міжнародних партнерів, яка дозволить уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, хто постраждав через війну. Шмигаль нагадав, що всі зібрані податки Україна направляє на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів «Новинам Приазов’я», що основними донорами, які покривають дефіцит бюджету України, виступають США, ЄС і міжнародні фінансові організації.

«Взагалі по макрофінансовій допомозі у 2023 році ми вже отримали понад 40 млрд доларів. Але ЄС дав нам цього року 18 млрд євро, і це було дано як кредит. З початку активної фази війни американці вже нам дали близько 70 млрд доларів. З них 20 млрд доларів – це макрофінансова допомога», – зазначив він.



Подальша підтримка США є вкрай важливою для України, каже експерт. Він пояснює, що окрім макрофінансової допомоги від США, також є воєнна, яка забезпечує можливість збройного опору РФ.

Якщо допомога від США буде скорочуватися, об'єктивно подібні дії будуть робити й інші країни, зокрема країни ЄС

«Так от з тих 70 млрд доларів, що американці нам дали, на сьогодні десь близько 20-22 млрд – це макрофінансова допомога. Це гроші, а все останнє – це воєнно-технічна допомога. Це озброєння, боєприпаси, необхідні товари подвійного використання. Тобто все те, без чого армія воювати не може. Тому для України є настільки важливим подовження американської допомоги.

Окрім цього, треба розуміти ще один момент – американці в даній ситуації виступають лідерами. За лідером тягнуться інші країни зокрема і ЄС. Якщо макрофінансова воєнна допомога від американців буде скорочуватися, об'єктивно подібні дії будуть робити й інші країни, зокрема країни ЄС», – зауважив Пендзин.

«Болючі наслідки»

Якщо Сполучені Штати зменшать обсяги фінансової допомоги, наслідки для України будуть болючими, вважає експерт.



«Я б назвав дві частини. Частина перша і найбільш болюча – не буде чим воювати. Тобто зменшиться загальний обсяг боєприпасів і техніки, яка, як ви розумієте, в процесі бойових дій швидко знищується. Це дуже важлива і дуже важка частина цієї допомоги. Тим більше все-таки ⅔ цієї допомоги, що нам надають американці, це воєнно-технічна допомога і вона для нас є невідворотна, вона є абсолютною і її немає чим замістити. Тому що на сьогодні український військо-промисловий комплекс в повному обсязі війну не забезпечує, ми дуже залежні від воєнно-технічної допомоги», – пояснив він.

Експерт також вказує на те, що питання макрофінансової допомоги – це питання соціальних виплат держави. Саме через макрофінансову допомогу сьогодні в Україні виплачуються всі соціальні зобов'язання та зарплати бюджетникам.

«Так що безперечно це також надзвичайно важливий момент, від якого в реальності залежить, наскільки Україна в стані буде опиратися російській агресії», – підкреслив Пендзин.

«Підтримка ЄС стабільна»

Європейські політики мають намір відвідати США з метою посилення підтримки України, повідомило 30 жовтня видання Politico із посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса . Візит відбудеться у відповідь на заклики деяких законодавців від Республіканської партії скоротити потік допомоги, військової техніки та фінансів до Києва.

. Візит відбудеться у відповідь на заклики деяких законодавців від Республіканської партії скоротити потік допомоги, військової техніки та фінансів до Києва. За словами політика, план поїздок передбачає зустрічі, зокрема, з компаніями, які продають військове обладнання, що створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, фактично були витрачені в США, зазначив Ландсбергіс.

Аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи Андреас Умланд вважає, що підтримка України з боку Європейського союзу залишиться стабільною.

«Я думаю, що поки що ця війна, яка почалася між Ізраїлем і «Хамасом», не буде дуже впливати на допомогу Європи для України, на розподіл коштів і зброї. Тому, що поки що масштаб війни Ізраїлю проти «Хамасу» невеликий, це все ж терористична група («Хамас»), це не є якась велика держава.

Поки не буде якоїсь ескалації цієї війни на Сході, то я не бачу якихось великих ефектів. Інша справа буде, якщо Іран вступить в цю війну. Тоді тут може бути інший розподіл цієї допомоги. Це буде стосуватися США. Це може в якийсь момент бути важливим для ЄС, для НАТО взагалі, якщо буде якась інша велика війна», – пояснив він.

Про «позитивний ефект»

Конфлікт на Близькому Сході може змінити ставлення європейських політиків до ведення воєн. І це може мати позитивний ефект для України, додав політолог.

«Це матиме ефект на більш геополітичне ставлення до світової політики від ЄС, від західноєвропейських країн, які поки що дивляться на світову політику через призму миру, співпраці. Наприклад, у Німеччині була проблема, оскільки там просто не хотіли зрозуміти, що в Україні йде війна з 2014 року і що це більш велика якась проблема, ніж регіональний, локальний конфлікт.

Зараз ця нова війна між Ізраїлем і «Хамасом» має ефекти, особливо в Західній Європі. Люди починають більше думати про світову політику в категоріях великих альянсів – альянсів демократії, західних країн. І в цьому сенсі це може мати навіть позитивний ефект», – наголосив Умланд.

У Секторі Гази тривають бої між ізраїльськими сухопутними військами та бойовиками після того, як 31 жовтня Ізраїль активізував свою наземну кампанію.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже понад три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.