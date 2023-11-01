Боррель: «Москва не повинна мати ілюзій, інші кризи не відвернуть нашу увагу від України»

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що інші кризи не відвернуть увагу ЄС від України.

«Російська агресія проти України досягла нового піку жорстокості: за 24 години її об’єктами стали понад 100 міст і сіл. Москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триває: стільки, скільки буде потрібно», – написав Боррель у соцмережі Х (раніше – твіттер) 1 листопада.

Напередодні видання Politico повідомило, що європейські топпосадовці збираються вирушити до Сполучених Штатів Америки, щоб переконати тамтешній політикум і бізнес у користі від подальшої підтримки України. Це відрядження планується на тлі закликів деяких законодавців Республіканської партії США скоротити військову та фінансову допомогу Україні.

У Єврокомісії на запитання Радіо Свобода зазначили, що не можуть коментувати конкретну місію, але нагадали в цьому контексті, що ЄС від початку російської повномасштабної агресії засудив її і послідовно підтримує Україну.

Цього місяця президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Водночас новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США має допомагати Україні.