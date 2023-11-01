- Путін досягне успіху в Україні без підтримки США – це слова голови Пентагону Ллойда Остіна американським сенаторам. Він і команда президента Джо Байдена намагаються переконати чиновників погодити допомогу на оборону України. Чи дійсно ЗСУ стримують армію РФ на межі можливостей і як може виглядати цей «успіх Путіна» або поразка України? Говоримо з експертом.
- Українці досі найбільше довіряють Збройним силам. Проте збільшується кількість людей, які вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Також падає довіра до президента і парламенту. Про це свідчить нове опитування КМІС. Про настрої суспільства – говоримо далі.
- На Вінниччині – надзвичайна ситуація через спалах гепатиту А. В МОЗ кажуть, ймовірна причина – харчові продукти або питна вода. Є загроза і для інших міст України. Що це за хвороба і наскільки небезпечний Гепатит А?
- Вже більше ніж три тижні сотні українців залишаються на території Сектору Гази без можливості евакуації. Для евакуації людей через Єгипет вже все готове, кажуть у посольстві, проте кордон досі не відкрили. Єдине покращення – до Сектору Гази завозять гуманітарну допомогу. Хто не дозволяє евакуацію іноземців та як виживають люди в Смузі Гази – покажемо ексклюзивне інтерв'ю з послом України в Єгипті.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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