Трохи більш як третина жителів Росії (34%) підтримала б рішення президента РФ Володимира Путіна «припинити воєнний конфлікт з Україною і повернути приєднані території Україні». Такими є результати опитування, проведеного російським аналітичним центром «Левада-центр».

Водночас на запитання, яке передбачає завершення Путіним війни без умови повернення окупованих територій підтримали б 70% опитаних.

Водночас 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.

Опитування було проведене 19–25 жовтня серед 1607 росіян у 137 населених пунктах РФ. Дослідження проводили вдома методом особистого інтервʼю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Згідно з опитуванням, результати якого були оприлюднені Gallup на початку жовтня, практично всі українці погоджуються – виграти війну означає повернути всю землю, яку Росія забрала з 2014 року, коли Москва провела незаконну анексію Криму.

Більшість українців підтримують боротьбу, поки війна не буде виграна, але ця більшість скорочується. Торік таких було 70%, а цього року – 60%.