В Україні знизилася довіра до телемарафону – опитування

За період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до телемарафону «Єдині новини», свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє), кажуть автори дослідження.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зауважив, що «нинішня динаміка показує запит громадськості на переосмислення функціонування телемарафону і при нинішніх показниках довіри є вікно можливостей для здійснення схвалюваних громадськістю трансформацій».

Крім того, згідно з опитуванням, між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року стало з 68% до 60% менше тих, хто вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку (зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок). Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%.

При цьому незалежно від регіону проживання приблизно однакова частка населення (58-61%) вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Також у всіх регіонах 27-31% вважають, що справи, навпаки, рухаються в неправильному напрямку.

Соціологи також зауважують, що з травня 2022 року до жовтня 2023-го серед інституцій безумовно довіру зберігають Збройні сили України і волонтери: наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року було 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

«Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту. Проте важливо розрізняти ситуацію для уряду і парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри виразно негативний), і для президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому (і баланс довіри-недовіри виразно позитивний)», – йдеться в повідомленні.

Довіра до місцевої влади не змінилася, свідчить опитування: як і в травні 2022 року, зараз 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, головні українські телеканали транслюють спільний контент – цілодобовий телемарафон «Єдині новини», який вони створюють у співпраці з високопоставленими представниками влади.

Опитування проводилося 30 вересня-13 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2007 респондентів, що живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).