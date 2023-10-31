У 2023 році інтерес українців до політики зріс до 62% – опитування

Інтерес українців до політики в 2023 році сягнув практично максимального значення за останні майже 20 років – 62%, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

«Інтерес до політики, який був дуже високий у 2004 році, коли відбувалися бурхливі політичні процеси, пов’язані з президентськими виборами і Помаранчевою революцією (тоді інтерес до політики висловили 63% опитаних), у наступні роки поступово знижувався (що можна вважати ознакою посилення політичної апатії в суспільстві), досягши мінімального рівня у 2012 році (тоді лише 32% опитаних висловили інтерес до політики). Після Революції гідності інтерес до політичних процесів дещо посилився (у 2017-му нею цікавилися 38% опитаних) та істотно зріс у 2019-му (рік проведення президентських та парламентських виборів) – частка тих, хто цікавиться політикою, зросла до 54,5%», – йдеться в дослідженні.

У 2023 році, за даними соціологів, цей показник зріс ще більше – до 62% (12% – дуже цікавляться політикою, 50% – скоріше цікавляться), натомість 26% респондентів скоріше не цікавляться політикою, і 8,5% – зовсім не цікавляться.

Як йдеться в опитуванні, порівняно з 2019 роком інтерес до політики більшою мірою виріс серед жінок (з 49% до 59%), ніж серед чоловіків (з 61% до 65%), проте серед чоловіків залишається дещо вищим, ніж серед жінок.

На інтерес до політики впливають також вік і освіта. Як і в попередні роки, що старші респонденти, то більше вони цікавляться політикою (так, серед тих, кому від 18 до 29 років, цікавляться політикою 50%, тоді як серед тих, кому 60 і більше років – 67%).

Респонденти із загальною середньою освітою цікавляться політикою менше (54%), ніж респонденти з середньою спеціальною (61%) і вищою освітою (67%).

Найбільше, згідно з даними опитування, політикою цікавляться жителі Центрального регіону (67%), найменше – Східного регіону (54%).

При цьому Східний регіон – «єдиний з-поміж регіонів, де частка тих, хто не хотів би краще розбиратися в політиці (48%), перевищує частку тих, хто хотів би (41%)».

У понад половини опитаних хоча б час від часу виникають проблеми з розумінням української політики, кажуть соціологи.

Опитування проводилося з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.