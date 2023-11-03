Стаття Залужного викликала дискусії у Конгресі США щодо військової допомоги Україні – Politico

Cтаття для The Economist головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо нового етапу війни, який може піти на користь РФ, розпалює «партійні пристрасті» у Конгресі США. Про це пише Politico з посиланням на кількох американських законодавців.



Як пише видання, приголомшливе визнання Залужного резонує на Капітолійському пагорбі, де республіканці стверджують, що його коментарі є приводом переосмислити тривалу підтримку Києва з боку Америки.



Сенатор-республіканець Джош Хоулі, скептик щодо збільшення допомоги Києву, сказав, що відвертість Залужного «продула велику діру в політиці» адміністрації щодо України. За його словами, мета полягає в тому, що «нам потрібно продовжувати фінансувати Україну в усіх аспектах, не лише у військовому, ми маємо забезпечити гроші на їхні пенсії та все інше, щоб вона могла залишатися в глухому куті».



«Це, природно, викликає запитання: яка саме наша стратегія? Який тут план? Я не думаю, що в них є план»

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Оцінка Залужного «збігається з тим, що ми були поінформовані», сказав сенатор-демократ Бен Кардін. «Була надія, що вони здобудуть більше», – продовжив він, сподіваючись, що Україна зможе утримати те, що вона відібрала у Росії за підтримки Америки.



Сенатор-республіканець Джеймс Девід Венс (штат Огайо), який відкрито закликав припинити військову допомогу Києву, сказав, що слова Залужного викривають глибокі розбіжності в українському керівництві. Він стверджує, що «військові цілі Зеленького не відповідають реальності», це «завжди мало закінчитися тим, що Росія контролює частину української території та досягне врегулювання шляхом переговорів».



Аргументи Венса та Хоулі все ще залишаються меншістю в Сенаті, де більшість сенаторів від обох партій все ще кажуть, що хочуть продовжувати допомагати Україні вийти з глухого кута.



Проте коментарі Залужного не послабили підтримку з боку найактивніших прихильників України в Конгресі.



«Природа війни в Україні така, що вона буде миля за милею», — сказав сенатор-демократ Річард Блюменталь. – «Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що це життєво важливо для нашої національної безпеки, навіть якщо гігантського прориву не буде».



Видання пише, що повідомлення Залужного, схоже, має на меті вплинути на дебати в американському Конгресі. Генерал потребує більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет великої дальності та артилерії, щоб пробити російські лінії.



Днями у статті The Economist Валерій Залужний написав, що без посилення технологічної переваги «швидше за все не буде глибокого і красивого прориву» проти Росії. Залужний пише, що він вірив в те, що президент Росії Володимир Путін змінить курс після втрати приблизно 150 000 військових – «у будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну».

Палата представників США 2 листопада схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги і за широкий пакет у близько 106 мільярдів доларів, який би передбачав фінансування для Ізраїлю, Тайваню й України, а також гуманітарну допомогу. Цей запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні.