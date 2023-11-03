Посол США обговорила з новим спікером Палати представників важливість надання Україні допомоги

Посол США в Україні Бріджит Брінк обговорила з новопризначеним спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном важливість «надання Україні можливостей для зупинки» російської агресії.



«Мала честь зустрітися зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, щоб обговорити важливість надання Україні можливостей для зупинки російської агресії в Європі», – написала вона у соцмережі Х.



1 листопада посол США Бріджит Брінк у коментарі Fox News заявила, що, попри корупцію, яка залишається в Україні серйозною проблемою, жодна допомога США, зокрема військова, не була використана неналежно.



«Я можу сказати, що жодна [військова] техніка не була використана не за призначенням, як і жодна гуманітарна допомога чи будь-яка пряма бюджетна підтримка», – підкреслив Брінк.

За її словами, контроль допомоги США є одним із пріоритетів на посаді посла – «третина нашого персоналу на місцях зосереджена на нагляді».

Палата представників США 2 листопада схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги і за широкий пакет у близько 106 мільярдів доларів, який би передбачав фінансування для Ізраїлю, Тайваню й України, а також гуманітарну допомогу. Цей запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.