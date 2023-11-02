Палата представників США схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на майже 14,5 млрд дол

Палата представників США у четвер схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на майже 14,5 мільярдів доларів. Документ отримав 226 голосів «за» і 196 – «проти». Майже всі демократи проголосували проти, за винятком 12-х, які приєдналися до республіканців, які висловились за.

Далі законопроєкт передадуть у Сенат.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо виступає проти розділення допомоги і за широкий пакет у близько 106 мільярдів доларів, який би передбачав фінансування для Ізраїлю, Тайваню й України, а також гуманітарну допомогу.

Головний демократ у Сенаті Чак Шумер заявив, що законопроєкт, запропонований республіканцями, не пройде у верхній палаті, навіть якщо вбуде схвалений Палатою представників.

Цього місяця президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.

Водночас новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.