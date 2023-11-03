Стаття Залужного підкреслює важливість підтримки України – Білий дім

Стаття головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у виданні The Economist «підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну», сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 2 листопада.

Кірбі відзначив, що в процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

«Ми розвиваємося і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме», – наголосив Джон Кірбі, додавши, що «нам було б значно простіше це зробити, якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України».

У своїй статті Валерій Залужний вказує на те, що війна стала позиційною, і для перелому потрібно зробити п'ять кроків. Вони є такими – подолати перевагу ворога у повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити контрбатарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів та підвищити ефективність радіоелектронної боротьби.

Також в інтервʼю The Economist головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що західні країни досі стримуються від надання Україні найновіших озброєнь.