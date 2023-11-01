Росія атакує на ще одному фронті, Залужний визнав, що ЗСУ зайшли в глухий кут

Гості: Сергій Цехоцький – офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Іван Ступак – військовий експерт Українського інституту майбутнього, Єгор Брайлян – аналітик Центру досліджень Детектор медіа
Випуски
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16:30, 01 листопада 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 31 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 30 жовтня 2023
Росія хоче «дотиснути» Авдіївку, як Путін відповість на погроми в Дагестані
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16:30, 27 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 26 жовтня 2023
Новий наступ Росії: як ЗСУ зламати плани Путіна, новий спікер у Конгресі США
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16:30, 25 жовтня 2023
Донбас.Реалії