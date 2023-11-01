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Росія атакує на ще одному фронті, Залужний визнав, що ЗСУ зайшли в глухий кут

Росія атакує на ще одному фронті, Залужний визнав, що ЗСУ зайшли в глухий кут
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Росія атакує на ще одному фронті, Залужний визнав, що ЗСУ зайшли в глухий кут

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Гості: Сергій Цехоцький – офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Іван Ступак – військовий експерт Українського інституту майбутнього, Єгор Брайлян – аналітик Центру досліджень Детектор медіа

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