Федоров: українська система РЕБ, яка пригнічує російську ГЛОНАСС, готова до серійного виробництва

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360, який, серед іншого, пригнічує російську систему ГЛОНАСС, успішно пройшов польові випробування й готовий до серійного виробництва.

«Piranha AVD 360 – унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони. Технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів. Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат – «пташка» або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку або безконтрольно падає», – написав він у телеграмі.

За його словами, Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап – «позиційної» війни, а це може піти на користь Росії. За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології. Головнокомандувач ЗСУ радіоелектронну боротьбу (РЕБ) назвав одним з пріоритетів.

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Система контролю ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система) є радянсько-російським аналогом американської технології. Її перший запуск відбувся 1982 року. До 2000-х років за технологічними перевагами система GPS суттєво переважала російський аналог. Аналогічну власну систему має також Китай.