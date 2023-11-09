«Ми не потрапимо в цю пастку» – Кулеба про заклики до переговорів із РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 листопада прокоментував заклики деяких західних політиків розпочати переговори з Росією, нагадавши, що раніше такі переговори були безрезультатними.



Зокрема, він заявив, що від часу окупації Криму Росією в 2014 році було проведено близько 200 раундів переговорів із Росією, а також досягнуто 20 угод про припинення вогню, які, як стверджує Кулеба, Росія швидко порушила. Також він наголосив, що ані ці переговори, ані угоди не змогли запобігти повномасштабному вторгненню російських військ в Україну.



«Ті, хто стверджує, що Україна має вести переговори з Росією зараз, або необізнані, або введені в оману, або вони встають на бік Росії і хочуть, щоб Путін зробив паузу перед ще більшою агресією. Ми не маємо потрапити і не потрапимо в цю пастку», – написав Кулеба у мережі Х.



Днями президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він наголосив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.



Раніше в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.