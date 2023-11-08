Зеленський каже, що Україна має план, як боротися далі з силами РФ

Україна має план продовження боротьби проти російських військ, попри труднощі її поточного контрнаступу та зміщення уваги західних лідерів у бік конфлікту на Близькому Сході. Про це, виступаючи в інтерв’ю по відеозв’язку на конференції Reuters у Нью-Йорку, сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські Збройні сили все одно намагатимуться ще до кінця цього року досягти результату на полі бою, і досягнуть успіху, впевнений Зеленський.

Про конкретні цілі Зеленський не сказав, проте зазначив, що є «конкретні напрямки» розвитку наступу.

«У нас є мета, куди ми підемо, в якому напрямку вестимемо наступ», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна, як і раніше, не готова обговорювати якісь компроміси з Росією, оскільки є жертвою агресії. На думку Зеленського, Росія може закінчити війну, вивівши свої війська із міжнародно визнаної території України.

Зеленський також прокоментував скептичні настрої щодо перспектив України у деяких колах на Заході. За його словами, позиція низки членів Республіканської партії США викликає у Києві стурбованість. Також, за словами Зеленського, деякі західні лідери вважають, що Україна має мало шансів на перемогу, оскільки її населення менше, ніж у Росії. Президент України не погодився з цим аргументом, заявивши, що українські втрати у війні набагато нижчі, ніж російські (незалежних підтверджених даних про втрати з обох сторін немає, Україна і РФ про свої втрати не повідомляють – ред.).

Днями президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він зазначив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.

Раніше в статті у журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.