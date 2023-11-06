ISW: тиск на Україну щодо переговорів є «шкідливим і контрпродуктивним»

Американський Інститут вивчення війни (ISW) тиск щодо переговорів України з РФ оцінює як «шкідливий і контрпродуктивний».

«ISW продовжує оцінювати, що зовнішній тиск з метою примусити Україну до переговорів з Росією є шкідливим і контрпродуктивним, доки Путін зберігає свої максималістські цілі та вірить, що він може досягти їх на полі бою », – зазначається в звіті ISW.

Напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він зазначив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.

4 листопада американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США – одного нинішнього й одного колишнього – повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни.

За повідомленням, деякі «делікатні» обговорення відбулися у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України, до якої входять понад 50 країн. За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди.

У свою чергу, як заявили чиновники, НАТО готове запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які утримають Росію від нового вторгнення на її територію.

Джерела телеканалу зазначили, що обговорення почалися на тлі побоювань США і країн Європи, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть і надалі надавати допомогу Україні.

За словами чиновників, Україна має час до кінця цього року або трохи більше, після чого розпочнуться «терміновіші дискусії про мирні переговори».

Публічно представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться.