У Держдепартаменті США заперечили розмови з Україною щодо переговорів із РФ

У Державному департаменті США не знають про ведення розмов з Україною щодо «мирних переговорів» із Росією, заявив на брифінгу представник Держдепу Ведант Патель.

«Будь-які переговори – це справа України. І, як ми вже неодноразово говорили, нічого про Україну без України відбуватися не має. Нам невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, відбувається низка зустрічей», – сказав він.

При цьому в Держдепартаменті наголосили, що і далі чітко зрозуміло, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні війни.

«А ми віддані підтримці наших українських партнерів», – сказав представник Держдепартаменту.

4 листопада американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США – одного нинішнього й одного колишнього – повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни.

У свою чергу, як заявили чиновники, НАТО готове запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які утримають Росію від нового вторгнення на її територію.

Джерела телеканалу зазначили, що обговорення почалися на тлі побоювань США і країн Європи, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть і надалі надавати допомогу Україні.

За словами чиновників, Україна має час до кінця цього року або трохи більше, після чого розпочнуться «терміновіші дискусії про мирні переговори».

Публічно представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться.п

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на публікацію, наголосив, що ситуація на полі бою залишається дуже складною, але зазначив, що не вірить у те, що війна зайшла в «патову ситуацію». Він зазначив, що Україна не буде вести переговори з Росією, доки Росія повністю не піде з українських територій.