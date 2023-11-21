Удар РФ по лікарні й шахті на Донеччині: число загиблих і постраждалих зросло

Число загиблих внаслідок нічного російського удару по місті Селидове на Донеччині зросло до двох, поранених – до восьми, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Раніше повідомляли про одного загиблого і шістьох поранених.

«Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних і нищити цивільну інфраструктуру – цього разу удар прийшовся по лікарні у Селидовому і по шахті у передмісті. Серед жертв цієї атаки одна людина загинула у лікарні і одна – на території шахти», – повідомив він.

За словами Мороза, внаслідок удару по шахті пошкоджені сім будівель, 14 легкових автомобілів і п’ять автобусів, у лікарні частково зруйновані поліклініка, інфекційне і приймальне відділення.

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У прокуратурі уточнили, що російська армія вдарила по Селидовому, ймовірно, з ракетного комплексу С-300.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в ніч на 21 листопада російські війська атакували Україну 10 ударними безпілотниками типу Shahed, чотирма керованими ракетами С-300 й однією крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-К». За повідомленням, ракети С-300 загарбники запустили на Донецькому напрямку.

«У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних сил знищено дев’ять ворожих безпілотників Shahed-131/136 й одну крилату ракету «Іскандер-К», – повідомили в Повітряних силах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.