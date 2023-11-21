Одна людина загинула, шестеро поранені через удар РФ по лікарні й шахті на Донеччині – МВС

Російські війська в ніч на 21 листопада завдали чотири ракетні удари по Донеччині, влучивши в лікарню і шахту, внаслідок чого одна людина загинула, шестеро – були поранені, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. Пошкоджені дві будівлі медзакладу, шість цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають», – написав він у телеграмі.

«Через кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню», – додав він.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в ніч на 21 листопада російські війська атакували Україну 10 ударними безпілотниками типу Shahed, чотирма керованими ракетами С-300 й однією крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-К». За повідомленням, ракети С-300 загарбники запустили на Донецькому напрямку.

«У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних сил знищено дев’ять ворожих безпілотників Shahed-131/136 й одну крилату ракету «Іскандер-К», – повідомили в Повітряних силах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.