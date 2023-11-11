У Торецьку через обстріл РФ загинули двоє цивільних – ОГП

У Торецьку на Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули двоє цивільних, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними ОГП, це – 61-річна жінка, яка йшла вулицею, і чоловік 65 років, що їхав на велосипеді.

«За даними слідства, 11 листопада 2023 року армія РФ завдала чергового потужного удару, ймовірно, з артилерії по місту Торецьку. Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд із приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, внаслідок вибухів «розтрощені вікна і двері житлових будинків і господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля».

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, повідомили в ОГП.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.