У Херсоні, крім двох поранених, через обстріл РФ є загиблий – ОВА

За уточненими даними, в Херсоні внаслідок російського обстрілу вдень 11 листопада загинув цивільний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Раніше в ОВА повідомляли про двох поранених жінок.

«Ворожим вогнем пошкоджено оселі херсонців і припарковані поруч автівки. За уточненою інформацією, постраждали троє людей. Від отриманих травм загинув чоловік. Ще двоє жінок – поранені, одна з них перебуває у лікарні в середньому стані тяжкості», – написав він у телеграмі.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

«За даними слідства, 11 листопада збройні сили РФ з артилерії вкотре обстріляли місто Херсон. В одному з районів обласного центру ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, внаслідок чого сталося його загоряння. Жителі домоволодіння не постраждали. Близько 15:00 внаслідок влучання засобів ураження поблизу багатоквартирного будинку поранення різного ступеня важкості отримали троє містян – дві жінки та чоловік. За уточненими даними, травми чоловіка виявилися несумісними з життям», – йдеться в повідомленні.

11 листопада виповнюється рік від звільнення Херсона від російської окупації. 11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Окупація Херсона і правобережної частини області тривала вісім місяців.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.