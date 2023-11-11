Річниця визволення Херсона: Зеленський подякував ЗСУ та жителям міста

Президент України Володимир Зеленський у річницю визволення Херсона подякував Збройним силам та жителям міста.

«Рік тому український прапор повернувся до Херсона. Ми всі добре пам’ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам’ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави», – зазначив Зеленський.

Він також подякував херсонцям за «стійкість і віру в Україну».

Крім того, до жителів Херсона звернувся й керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Дорогі мешканці незламного та мужнього Херсону. Я вітаю вас зі знаковим і переломним днем – першою річницею визволення міста-героя Херсон від російських окупантів», – зазначив він.

Буданов заявив, що «Херсон перегорнув драматичну сторінку окупації, а зараз місто продовжує мужньо стояти та боротися».

Рік тому ЗСУ провели успішний контрнаступ на півдні України. Українським військовим вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від російських окупантів. Окупація Херсона та правобережної частини області тривала вісім місяців.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.