ОВА: на Херсонщині за добу через обстріли загинули дві людини, 5 – поранені

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу загинули дві людини, ще п’ятеро – зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23-2 й авіації, з них – один ракетний. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів», – написав Прокудін у телеграмі.

Він додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву і магазин у Бериславському районі; дошкільний навчальний заклад, церкву і гаражний кооператив у Херсоні.

Водночас Херсонська ОВА повідомила, що в ніч на 10 листопада загарбники обстріляли Станіслав, де під вогонь укотре потрапив місцевий ліцей. «Є пошкодження приміщення», – повідомили в ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.