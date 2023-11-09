Ще один поранений цивільний і атакована військами РФ церква – влада про ситуацію на Херсонщині

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що війська РФ продовжили обстріли регіону у другій половині дня. Так, після 17:00 російська армія вдарила по Янтарному Білозерської громади.

«Через обстріл постраждав 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. У потерпілого діагностували поранення живота, рук та ніг. Його доставили до лікарні», – йдеться в повідомленні ОВА.

Також повідомляється, що у Золотій Балці на Херсонщині вдень була атакована церква.

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона у будівлі пошкоджено вікна та двері. Також ворог вдарив і по магазину та припаркованих поруч автівкам. На щастя, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

У першій половині дня влада Херсонщини заявляла про загибель через російські атаки 72-річного чоловіка у Херсоні та кількох постраждалих – про херсонця з легкою контузією, 39-річного травмованого волонтера та двох чоловіків 21 та 64 років з травмами середнього ступеня тяжкості.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.