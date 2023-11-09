Війська РФ завдали удару по Херсону, є загиблий і постраждалі – влада

Російські війська завдали удару по Херсону, постраждали двоє людей, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Попередньо, постраждали двоє людей. Одного чоловіка доставили до лікарні з травмою ноги», – йдеться у повідомленні.



Як уточнив начальник місцевої військової адміністрації Херсона Роман Мрочко, через російську атаку пошкоджені квартири у багатоповерхівках. Проте кількості пошкоджених помешкань він не назвав.

Згодом він повідомив, що внаслідок обстрілу є загиблий.

«Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона загинув 72-річний чоловік. Він отримав вибухову травму не сумісну з життям. Під час ворожої атаки перебував на балконі», – написав Мрочко у телеграмі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.