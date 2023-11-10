У Повітряних силах уточнили, звідки і чим атакували Україну війська РФ у ніч на 10 листопада

Російські війська в ніч на 10 листопада атакували Україну ударними безпілотниками і керованими авіаційними ракетами, повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

«Загалом було випущено шість ударних БпЛА Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ), одну керовану авіаційну ракету Х-31 і одну КАР Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах повідомили, що українські військові знищили п’ять ударних БпЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської і Київської областей.

Про можливі наслідки від падіння уламків даних поки що немає.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська РФ під час авіаудару застосували п’ять ударних безпілотників типу Shahed-136/131, і чотири з них збили українські сили.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в ніч на 10 листопада на Київщині працювала протиповітряна оборона через виявлення безпілотників у небі.

Вночі повітряну тривогу також оголошували у південних і східних регіонах. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації на східному і південно-східному напрямках і загрозу ударних БПЛА.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.