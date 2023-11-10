ОВА: у Київській області працювала ППО

У ніч на 10 листопада на Київщині працювала протиповітряна оборона через виявлення безпілотників у небі, повідомила обласна військова адміністрація.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги», – написали в ОВА у телеграмі близько третьої ночі.

Про відбій повітряної тривоги оголосили через годину. Інформації про збиття безпілотників і можливі наслідки цього поки що немає.

Вночі повітряну тривогу також оголошували у південних і східних регіонах. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації на східному і південно-східному напрямках і загрозу ударних БПЛА.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.