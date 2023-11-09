Глобальний саміт миру може відбутися у лютому 2024 року – Жовква

Глобальний саміт миру для України може відбутися в лютому 2024 року, заявив агенції Reuters заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, четверта зустріч радників з національної безпеки відбудеться наприкінці листопада або на початку грудня.

«Глобальний саміт може відбутися в лютому 2024 року», – сказав Жовква агенції Reuters.

За його словами, саміт відбудеться обов’язково і стане «символічним початком практичної реалізації української «формули миру» та підсумує всі результати, які вже досягнуті на цьому шляху».

«Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про максимально широке залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми маємо ретельно продумати час і місце проведення саміту», – сказав він.

Напередодні в ефірі програми Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») Ігор Жовква також анонсував ще одну зустріч радників із нацбезпеки перед планованим Глобальним самітом миру.

Ще у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit (Глобальний саміт миру), щоб визначитися, як і коли країни-союзники та прихильники української «формули миру» можуть реалізувати 10 її пунктів (1. Радіаційна та ядерна безпека; 2. Продовольча безпека; 3. Енергетична безпека; 4. Звільнення всіх полонених і депортованих; 5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; 6. Виведення російських військ і припинення бойових дій; 7. Справедливість; 8. Екоцид, потреба негайного захисту природи; 9. Недопущення ескалації; 10. Фіксація закінчення війни). Росія відкинула українську «формулу миру», заявивши, що її неможливо реалізувати.

Наприкінці жовтня на Мальті проходила зустріч радників із безпеки щодо реалізації «формули миру». Поки точної дати і місця проведення Глобального саміту миру немає.