Зеленський про саміт на Мальті: є певні «дуже корисні» речі, але поки їх не оприлюднюємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після саміту на Мальті є певні «дуже корисні» речі як для України, так і для міжнародного права, але поки що їх не будуть оприлюднювати.

«Провів також нараду з нашою командою, яка представляла Україну на зустрічі радників щодо Формули миру. Ми обговорили основні деталі та результати цього саміту. Певні речі – дуже корисні для України, для міжнародного права загалом – ми поки не оприлюднюємо. Причина зрозуміла: не даємо шансу Росії зірвати наші міжнародні зусилля», – сказав він у своєму відеозверненні.

При цьому, за словами Зеленського, ця зустріч радників стала ще сильнішою, ніж дві попередні.

«(Зустріч) продовжила консолідацію світу. Є підсумковий документ співголів зустрічі радників на Мальті. І є багато сигналів від представників держав, зокрема Глобального Півдня та наших партнерів у Європі, в Америці, які підтверджують правильність нашого курсу на об’єднання світу навколо Формули миру, щоб принципи чесного миру, повного відновлення сили міжнародного права були спільним планом світової більшості. Визначили сьогодні на нараді основні кроки, які будемо робити наступними місяцями, щоб додати ще нового змісту щодо Формули миру», – додав президент.

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У суботу, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо «формули миру» президента України Володимира Зеленського.

За підсумками сторони опублікували заяву, в якій звітували про роботу за напрямками «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» і «Відновлення територіальної цілісності України».

Учасники саміту також обговорили проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.