У Єврокомісії прокоментували саміт щодо української «формули миру» на Мальті

У Єврокомісії високо оцінили ініціативу України щодо організації зустрічі на Мальті 28-29 жовтня, присвяченої імплементації української мирної формули, а також – прийом цих переговорів країною-господаркою. Підтвердили і кількість країн-учасників – їх майже сімдесят.

«Це широка присутність, що також підтвердило увагу міжнародної спільноти до України та рішучу підтримку справедливого та тривалого миру та занепокоєння глобальними наслідками агресивної війни Росії», – зазначив представник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер.

Посадовець також нагадав, що ЄС підтримує мирні ініціативи стосовно України, які «базуються на повній повазі до її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів».

На запитання кореспондентки Радіо Свобода, чому ця зустріч, на відміну від попередньої, минула без представників Китаю і як це тлумачити, представник Єврокомісії не відповів, сказавши, що з цього приводу «додати нема чого».

«Зустріч також надіслала рішучий сигнал Росії щодо глобальних очікувань справедливого та тривалого миру в Україні. Було підбито підсумки прогресу, досягнутого робочими групами в Києві щодо окремих пунктів формули миру. Учасники поділилися новинами щодо практичних ініціатив. Тож усі дуже актуальні теми. ЄС підтримує українські мирні зусилля, а також – проведення Глобального мирного саміту з якнайширшою міжнародною участю», – резюмував Кеерсмакер.

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У суботу 28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо «формули миру» президента України Володимира Зеленського.

За підсумками сторони опублікували заяву, в якій звітували про роботу за напрямками «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» і «Відновлення територіальної цілісності України».

Учасники саміту також обговорили проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.