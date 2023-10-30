У Єврокомісії прокоментували відсутність делегації Китаю на саміті на Мальті

Європейська комісія не наводить причин відсутності китайської делегації на саміті щодо української «формули миру» на Мальті – про це йдеться у відповіді пресслужби Єврокомісії на питання Радіо Свобода.

«Вам варто запитати Китай про причини відмови від участі в цьому раунді переговорів. Відзначимо, що Китай брав участь у переговорах у Джидді», – зазначає представник установи.

Водночас пресслужба повторює очікування Євросоюзу щодо того, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН «використає свій вплив на Росію», щоб припинити її війну проти України.

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