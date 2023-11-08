Перед Глобальним самітом миру знадобиться ще одна зустріч радників із нацбезпеки – Жовква

Зустріч радників з національної безпеки у Мальті не була останньою перед Глобальним самітом миру», заявив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України. Також він назвав нові країни, які доєдналися до обговорення української «мирної формули».

«У Мальті збиралися 56 держав і обговорили п’ять пунктів «формули миру». Радники із нацбезпеки, дипломатичні радники, представники МЗС – дуже предметна розмова, яка тривала весь день. Очевидно, нам доведеться провести ще одну зустріч радників з нацбезпеки, щоб обговорити решту п’ять пунктів, і після цього виходити на саміт «формули миру».

На запитання, чому доведеться провести ще одну зустріч радників, адже раніше йшлося, що зустріч у Мальті буде останньою перед Глобальним самітом миру, Ігор Жовква відповів, що там доєднались інші країни, яким потрібно більше часу на те, щоб ознайомитись із матеріалами попередніх зустрічей.

«Я вам назву чотири нові країни, які приєдналися на Мальті: Мексика, Кенія, Таїланд і Вірменія. Правда, кожна з цих країн унікальна і правда, до кожної з цих країн треба знайти свій підхід?», – сказав він.

За словами Ігора Жовкви, Кенія до зустрічі в Мальті взагалі не брала жодної участі у обговоренні «формули миру». А представник Вірменії брав активну участь та мав двосторонню розмову із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«Дійсно робота тонка і філігранна. Вона потребуватиме трошки більше часу, наш ніж ми планували. Але нам не потрібен самі заради саміту. Нам потрібен саміт, який ретельно підготовлений і який матиме позитивні результати», – каже Жовква.

Ще у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit (Глобальний саміт миру), щоб визначитися, як і коли країни-союзники та прихильники української «формули миру» можуть реалізувати 10 її пунктів (1. Радіаційна та ядерна безпека; 2. Продовольча безпека; 3. Енергетична безпека; 4. Звільнення всіх полонених і депортованих; 5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; 6. Виведення російських військ і припинення бойових дій; 7. Справедливість; 8. Екоцид, потреба негайного захисту природи; 9. Недопущення ескалації; 10. Фіксація закінчення війни).

Наприкінці жовтня на Мальті проходила зустріч радників із безпеки щодо реалізації «формули миру». Поки точної дати, де і коли проведуть Глобальний саміт миру немає.