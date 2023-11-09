Столтенберґ закликав продовжувати підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час візиту до Берліна у четвер закликав членів військового альянсу не припиняти підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.

«Зброя українцям потрібна, щоб залишатися сильними на полі бою сьогодні, і щоб вони могли бути сильними за столом переговорів завтра», – сказав Столтенберґ після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Він високо оцінив внесок Німеччини у підтримку України, згадавши поставки бойових машин піхоти, танків, а також сучасних систем ППО.

«Ці внески допомагають Україні захистити свою свободу і гарантувати безпеку Європи», – сказав Столтенберґ.

Генсекретар НАТО відзначив уряд Шольца за збільшення витрат на оборону та розміщення військ в інших країнах НАТО, включаючи Литву та Словаччину.

Столтенберґ зауважив, що агресія Росії в Україні та рішення Москви про вихід із договорів про контроль над озброєннями в останні роки «є зразком безрозсудної поведінки і робить світ більш небезпечним, підриваючи безпеку в Європі».

Уряд Німеччини створив спеціальний фонд на 100 мільярдів євро після російського вторгнення в Україну, щоб посилити і модернізувати свою армію. Також Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США.