Південні і східні області України охоплені повітряною тривогою

У південних і східних регіонах в ніч на 10 листопада оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ попереджади про активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Зберігається також загроза ударних БПЛА.

Влада просить громадян залишатися в укриттях.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби 9 листопада армія РФ завдала одного ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.