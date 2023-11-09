На фронті відбулося 55 бойових зіткнень упродовж доби – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні 9 листопада Генеральний штаб ЗСУ.



«Загалом ворог завдав одного ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також РФ учергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку було знищено нашою протиповітряною обороною», – ідеться в повідомленні.



Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною, констатують у Генштабі.



«На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак… На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області… На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області… На Авдіївському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак… На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 23 безуспішні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області… На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, успіху не мав… На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Вербового та Роботиного Запорізької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки», – вказано у вечірньому зведенні.



Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, відзначають у Генштабі ЗСУ.



Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а

ідрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника, повідомляють українські військові.