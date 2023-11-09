Розвідка Британії: втрата кількох С-400 змусить РФ перерозподілити ЗРК із віддалених частин країни

Розвідка Великої Британії заявляє, що після повідомлень минулого тижня про втрату Росією кількох зенітно-ракетних систем С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО) новий аналіз свідчить про те, що «для збереження покриття над Україною» Росії, ймовірно, доведеться перерозподілити ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини Росії.

«Основні російські ЗРК великої дальності, такі як SA-21 (С-400 – ред.), здатні вражати цілі на відстані до 400 кілометрів. Вони розташовані в стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії, і переміщення систем майже напевно послабить позицію ППО Росії на її периферії», – йдеться в повідомленні.

У розвідці наголосили, що перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони ще більше продемонструє, як війна проти України «продовжує виснажувати збройні сили Росії й ускладнює її здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території».

2 листопада розвідка Британії заявляла, що Росія, ймовірно, втратила чотири зенітні ракетні комплекси С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО) протягом останнього тижня.

Відомство вказує на повідомлення російських медіа від 26 жовтня про втрату трьох таких систем на окупованій частині Луганської області. Крім того, українські джерела повідомляли про ураження системи С-400 в Криму.

Українські Сили спеціальних операцій удень 17 жовтня підтвердили удари по російських військах в окупованому Бердянську та Луганську, які в тому числі знищили пускову установку ППО.

Також Збройні сили України повідомили про удар в ніч на 30 жовтня по стратегічному об’єкту протиповітряної оборони російських військ в окупованому Криму.