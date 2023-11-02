Британська розвідка прокоментувала втрати Росією систем С-400 на окупованих територіях

Росія, ймовірно, втратила чотири зенітні ракетні комплекси С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО) протягом останнього тижня, констатує розвідка Великої Британії в зведенні від 2 листопада.

Відомство вказує на повідомлення російських медіа від 26 жовтня про втрату трьох таких систем на окупованій Луганській області. Крім того, українські джерела повідомляли про ураження системи С-400 в Криму.

«Росія давно віддає перевагу масштабним, високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії. Недавні втрати підкреслюють, що російській об’єднаній системі протиповітряної оборони важко протистояти сучасній високоточній ударній зброї», – йдеться в зведенні.

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Британська розвідка очікує, що такі ураження, швидше за все, посилять «і без того значне» навантаження на решту російських систем ППО та операторів. При цьому заміна Росією знищених систем, вважає відомство, послабить російське ППО в інших операційних зонах.

Українські Сили спеціальних операцій удень 17 жовтня підтвердили удари по російських військах в окупованому Бердянську та Луганську, які в тому числі знищили пускову установку ППО.

Також Збройні сили України повідомили про удар в ніч на 30 жовтня по стратегічному об’єкту протиповітряної оборони російських військ в окупованому Криму.