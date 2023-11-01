«Попри посилення ППО, небезпека – значна». Зеленський закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги

Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали повітряної тривоги і зазначив, що, попри посилення ППО, небезпека залишається значною.

«Маємо всі чітко пам’ятати: кожне таке збиття – це порятунок людей та інфраструктури. І я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна. Особливо в таких містах, як Харків, як Запоріжжя, як Херсон. У містах і селах Херсонщини, Донеччини. На Чернігівщині, Сумщині. Варто бути уважними й не ставитися до небезпеки легковажно», – сказав він у своєму відеозверненні.

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У ніч на 1 листопада 2023 року російські військові завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59. Як повідомили Повітряні сили, протиповітряна оборона збила 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131, а також ракету Х-59.