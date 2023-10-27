Росія, ймовірно, накопичує боєприпаси для атак по енергоінфраструктурі України взимку – розвідка Британії

Росія, ймовірно, накопичує обсяг боєприпасів для авіації, щоб використати їх у комбінації з БПЛА по енергетичній інфраструктурі України взимку, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Важкі бомбардувальники авіації дальньої дії Військово-повітряних сил Росії не завдавав повітряних ударів крилатими ракетами по Україні більше місяця, що є одним із найтриваліших перерв у таких ударах з початку конфлікту. Незважаючи на те, що Росія все ще може використовувати інші ударні можливості, ця залишається основним методом для завдання точних ударів», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що Росії майже напевно знадобилося знизити частоту ударів, щоб поповнити запас крилатих ракет AS-23a KODIAK.

«Ймовірно, Росія використовуватиме всі нещодавно вироблені боєприпаси для авіації дальньої дії для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі України в зимовий період. Цілком імовірно, що Росія продовжить доповнювати будь-яку таку кампанію атаками з використанням безпілотних літальних апаратів, виробленими Іраном», – додають британські військові.

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Розвідка Британії раніше заявляла, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.