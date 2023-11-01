Російські війська атакували Кременчуцький НПЗ – голова області

Російські війська кілька разів атакували Полтавську область безпілотниками вночі проти проти 1 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих», – заявив він.

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Пронін додав, що інформація про збитки з’ясовується, зараз завод не працює.

«Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили», – зазначив голова ОВА.

Росія атакувала українську критичну інфраструктуру та військові об’єкти вночі на 1 листопада. Як повідомили Повітряні сили, протиповітряна оборона збила 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131, а також керовану авіаційну ракету Х-59.