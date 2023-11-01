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Російські війська атакували Кременчуцький НПЗ – голова області

Інформація про збитки з’ясовується, зараз завод не працює, заявив голова області
Інформація про збитки з’ясовується, зараз завод не працює, заявив голова області

Російські війська кілька разів атакували Полтавську область безпілотниками вночі проти проти 1 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих», – заявив він.

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Пронін додав, що інформація про збитки з’ясовується, зараз завод не працює.

«Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили», – зазначив голова ОВА.

Росія атакувала українську критичну інфраструктуру та військові об’єкти вночі на 1 листопада. Як повідомили Повітряні сили, протиповітряна оборона збила 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

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