На фронті відбулося 68 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, інформує зранку 1 листопада Генеральний штаб ЗСУ.

«Загалом ворог завдав вісім ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – вказано в повідомленні.

За цими ж даними, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по пункту управління та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника, додали в Генштабі.