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Новини | Міжнародні

Євроcоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії

У 12-му пакеті санкцій проти Росії за вторгнення в Україну Європейський союз може запровадити торговельні обмеження на більш як 5 мільярдів євро, повідомляє агентство Bloomberg. Під заборону можуть потрапити, зокрема, постачання зварювальних апаратів, хімікатів і технологій, що застосовуються у військових цілях, а також ліцензування програмного забезпечення.

У новому пакеті, як очікується, буде названо понад 100 фізичних та 40 юридичних осіб. Обговорюється також заборона працевлаштування росіян на роботу до так званих «чутливих» секторів у країнах ЄС.

Минулого тижня, напередодні саміту ЄС у Брюсселі, високопосадовець Євросоюзу повідомляв DW, що в новий пакет мають увійти санкції щодо російського алюмінію.

Європейський союз зазначив, що тісно співпрацює з Україною у питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.

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