Суд у Нідерландах засудив до 18 місяців ув’язнення росіянина за передачу РФ потрібного армії обладнання

Суд у Нідерландах у вівторок визнав російського бізнесмена винним у експорті комп’ютерних мікросхем та іншої електронної продукції для російської армії та оборонної промисловості в порушення санкцій Європейського союзу, та засудив його до 18 місяців ув’язнення. Про це повідомила агенція Associated Press.

Окружний суд Роттердама заявив, що чоловік перетворив ухилення від санкцій на «модель отримання доходу». Чоловік, чию особу не розголошують, експортував продукцію «подвійного призначення», яка може мати як цивільне, так і військове застосування, компаніям, пов’язаним із збройовою промисловістю в Росії, протягом понад семи місяців.

Суд постановив, що він підробляв рахунки-фактури на експорт і відправляв їх до Росії через компанію на Мальдівах. Суд заявив, що чоловік «свідомо та навмисно обійшов» санкції ЄС.

«Він завдав серйозної шкоди передбачуваній меті санкцій, яка полягає у відсіканні критично важливих для Росії технологій, які могли б сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки», – сказав суддя.

Компанію-відповідача оштрафували на 200 000 євро за участь у схемі.

ЄС наклав на Москву низку санкцій після вторгнення в Україну минулого року.