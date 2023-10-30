У Франції затримали російського олігарха, який перебуває під санкціями ЄС – Le Monde

У Франції у справі про відмивання грошей затримали російського олігарха, співвласника «Альфа-Груп» Олексія Кузьмічова.

Яке повідомляє видання Le Monde із посиланням на Національну фінансову прокуратуру Франції, силовики прийшли з обшуками до квартири Кузьмічова у Парижі та на його віллу у Сен-Тропе. До обшуків залучили близько шістдесяти осіб. На місцях «виявили пачки грошей».

Наразі інших подробиць у справі немає, чи обрано Кузьмічову якийсь запобіжний захід, поки не повідомляється.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кузьмічова внесли до списку санкцій Євросоюзу. На думку влади ЄС, він є «одним із найвпливовіших людей у Росії». Запровадження санкцій теоретично мало спричинити арешт майна олігарха і заборону на в’їзд до ЄС, проте, як пише Le Monde, на момент потрапляння під санкції він уже перебував на території Франції. Окрім того, бізнесмен, як стверджує видання, має «сімейні зв’язки в країні».

У липні російський ресурс «Проект» випустив розслідування про російських олігархів, які відкрито беруть участь у забезпеченні російської армії. У списку опинився і Кузьмічов.