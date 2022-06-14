Російський мільярдер програв суд щодо публікації його адрес у Франції – Bloomberg

Вищий суд Франції відхилив позов російського мільярдера, співзасновника Letter One та «Альфа-груп» Олексія Кузьмічова, який оскаржував публікацію французькою владою даних про місце розташування його будинку в Парижі та вілли в Сан-Тропе. Про це повідомив агенція Bloomberg.

15 березня Кузьмічов потрапив до списку санкцій Євросоюзу через вторгнення Росії в Україну.

ЄС назвав його «одним із найвпливовіших осіб у Росії», який «підтримує ділові відносини з Путіним». Після цього нерухомість російського бізнесмена була заморожена, а адреси його будинку та вілли були оприлюднені в інтернеті відповідно до указу, який французька влада видала у квітні.

Кузьмічов заявив, що розкриття цих даних поставило під загрозу його родину. Проте суд дійшов висновку, що публікація цієї інформації була законною у рамках кампанії із заморожування російських активів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. На думку суддів, розкриття інформації про нерухомість Кузьмічова дозволить уникнути її здачі в оренду або продажу приватної угоди між компаніями у вигляді акцій.

Французька влада заарештувала дві яхти, що належали Кузьмічову, загальна вартість яких становить близько 90 мільйонів євро. Російський мільярдер також володіє віллою в приморському містечку Сен-Тропе на Французькій Рів’єрі, яка була куплена за 57 мільйонів доларів, і трьома об’єктами нерухомості у великому житловому будинку в центрі Парижа. Усі вони заморожені.

У травні цього року Кіпр позбавив так званих золотих паспортів чотирьох російських мільярдерів та їхніх родичів. Серед них був і Олексій Кузьмічов.

Після потрапляння до списку санкцій Кузьмічов вийшов із числа співвласників «Альфа-банку», а також залишив склад ради директорів британської інвестиційної групи LetterOne.