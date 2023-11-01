«Путін не зупиниться в Україні» – Блінкен і Остін у Сенаті про важливість допомоги Києву

Російський лідер Володимир Путін може атакувати країну НАТО, якщо його не вдасться зупинити в Україні, заявили під час слухання в сенатському комітеті з асигнувань 31 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє «Голос Америки».

«Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших зобовʼязань за статтею 5 Статуту НАТО (ця стаття передбачає, що напад на будь-яку країну альянсу є нападом на всіх учасників оборонного союзу – ред.)», – відзначив Блінкен.

Сенатор Джейк Рід запитав у міністра оборони Ллойда Остіна, чи відмова від підтримки України збільшує «ймовірність того, що колись нам доведеться відправити молодих американців у європейський театр війни».

«Абсолютно, сенаторе Рід, — відповів глава Пентагону Ллойд Остін. — Я думаю, якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви – країна Балтії, ви думаєте: я наступний. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у перестрілці».

Міністр Остін укотре наголосив, що війни як в Україні, так і в Ізраїлі, впливають на національні інтереси США.

Держсекретар Блінкен зауважив, що допомогу Україні та Ізраїлю не варто розділяти, оскільки обидві війни, за його словами, пов'язані між собою.

Президент США Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю.