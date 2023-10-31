У Міноборони обіцяють найближчим часом рішення для уникнення зловживань зі бойовими виплатами

У Міністерстві оборони найближчим часом обіцяють рішення для уникнення можливих зловживань зі виплатами військовослужбовцям за участь у бойових діях. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live» заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

«Найближчим часом ми покажемо рішення, і в межах уряду ми значно звузимо поле для цих маніпуляцій, а можливо, ми його повністю ліквідуємо… Основна причина цієї ситуації, що склалась, це нечіткість формулювань і певна неконтрольована дискреція посадових осіб у визначенні кола отримувачів бойових виплат. Рішення, яке ми пропонуємо, це чіткі формулювання, чіткі критерії, хто і за що отримує бойові виплати, яке унеможливить довільні трактування і зловживання у цій системі», – заявив він.

За словами Джигира, результати перевірки, яка виявила зловживання під час виплат, передали до правоохоронних органів.

«Вони ними займаються і будуть визначати механіку того, як це відбувалося, що, кому, як і з яких мотивів, і відповідно – заходи реагування. Основна задача внутрішнього аудиту у межах Міністерства оборони – це підсвічувати системні проблеми і надавати рекомендації до того, як ці системні проблеми вирішувати. І зараз ми на стадії фінального системного рішення», – додав він.

Заступник міністра прокоментував підозри щодо нарахувань, які командири роблять за бойові завдання, яких не було, а потім беруть собі «відкати».



«Ключове у всій цій ситуації – це повідомляти про факти, якщо вам відомо про факти відкатів, повідомляйте на гарячу лінію міністерства оборони. Ми встановили випадки зловживань. Надалі результати аудиту передаються до службового розслідування вищому командуванню і до правоохоронних органів. Є встановлені вже випадки. Дисциплінарне реагування має місце. Тобто певні командири відсторонені від виконання своїх обов’язків. На додаток до цього правоохоронні органи працюють. Якщо встановлюються випадки, про які ви говорите, справа передається до суду і у випадку доведення вини, суд встановлює покарання», – пояснив Джигир.

Напередодні у Міноборони повідомили, що в результаті вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували жодних бойових завдань. Служба внутрішнього аудиту міністерства вибірково перевірила приблизно 40 військових частин.

У червні президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства щодо проходження військової служби під час дії воєнного стану. Згідно із документом, військовослужбовцям щомісяця може виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 30-100 тис. грн. Законопроєкт встановлює також доплату військовослужбовцям строкової служби – 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс.