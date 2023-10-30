Міноборони після вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 млн грн під час виплат за участь у бойових діях

Міністерство оборони України заявляє, що в результаті вибіркової перевірки виявило зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували жодних бойових завдань.

Як повідомляє пресслужба відомства, служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин.

«Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо», – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Перевірки виявили, що командири деяких військових частин занадто вільно тлумачили терміни «бойові дії» або «бойове (спеціальне) завдання» і виплачували додаткову винагороду на свій розсуд.

За повідомленням Міноборони, в одному з випадків вдалося з’ясувати, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області вже за кілька місяців після відступу російських військ, чомусь виплатили щомісячну доплату у 100 тисяч – загальна сума виплат за період з вересня до грудня 2022 року склала 6,5 мільйони гривень.

Командир іншої військової частини видав наказ на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які перебували у пункті постійної дислокації в Києві та виконували щоденні завдання за своїми посадами.

У міністерстві зауважують, що потрібно чітко й однозначно визначити терміни «участь у бойових діях» та «бойове (спеціальне) завдання».

«Оскільки розмитість цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад, бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій. Водночас важливо враховувати право на додаткові виплати для всіх військовослужбовців, які виконують завдання в зонах без активних бойових дій (наприклад, у складі груп ППО)», – наголошують у Міноборони.

У червні президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства щодо проходження військової служби під час дії воєнного стану. Згідно із документом, військовослужбовцям щомісяця може виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 30-100 тис. грн. Законопроєкт встановлює також доплату військовослужбовцям строкової служби – 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс.