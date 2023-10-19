ДБР: на Буковині командир військової частини залучав бійців до ремонту власного будинку

Державне бюро розслідувань розслідує справу проти ще одного військового посадовця, повідомила пресслужба відомства 19 жовтня.

Йдеться про командира однієї з військових частин у Чернівецькій області, який, за даними Бюро, «доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку».

Водночас військові отримували виплати, в тому числі «бойові» доплати – по 100 тисяч гривень на місяць кожен.

Як уточнює ДБР, більша частина батальйону виконує бойові завдання на сході України.

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«Проте фігуранти домовилися між собою про «взаємовигідну» угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку. Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях протягом понад дев’ять місяців», – йдеться в повідомленні.

Бюро додає, що правоохоронці провели обшуки, вилучили документи та затримали підозрюваних військових.

Командира частини підозрюють у перевищенні влади в умовах воєнного стану, йому загрожує до 12 років ув’язнення. Сержанта й солдата – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану, їм загрожує до 10 років тюрми в разі обвинувального вироку.

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У серпні ДБР повідомило про підозру заступнику командира однієї з військових частин Львівської області за залучення бійців до будівництва свого маєтку.

Раніше того ж місяця Бюро заявило, що військовий комісар одного з районів на Закарпатті, який «народився та навчався на території РФ», змушував підлеглих будувати йому будинок.