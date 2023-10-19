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ДБР: на Буковині командир військової частини залучав бійців до ремонту власного будинку

Правоохоронці провели обшуки, вилучили документи та затримали підозрюваних військових

Державне бюро розслідувань розслідує справу проти ще одного військового посадовця, повідомила пресслужба відомства 19 жовтня.

Йдеться про командира однієї з військових частин у Чернівецькій області, який, за даними Бюро, «доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку».

Водночас військові отримували виплати, в тому числі «бойові» доплати – по 100 тисяч гривень на місяць кожен.

Як уточнює ДБР, більша частина батальйону виконує бойові завдання на сході України.

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«Проте фігуранти домовилися між собою про «взаємовигідну» угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку. Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях протягом понад дев’ять місяців», – йдеться в повідомленні.

Бюро додає, що правоохоронці провели обшуки, вилучили документи та затримали підозрюваних військових.

Командира частини підозрюють у перевищенні влади в умовах воєнного стану, йому загрожує до 12 років ув’язнення. Сержанта й солдата – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану, їм загрожує до 10 років тюрми в разі обвинувального вироку.

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У серпні ДБР повідомило про підозру заступнику командира однієї з військових частин Львівської області за залучення бійців до будівництва свого маєтку.

Раніше того ж місяця Бюро заявило, що військовий комісар одного з районів на Закарпатті, який «народився та навчався на території РФ», змушував підлеглих будувати йому будинок.

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