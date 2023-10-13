Розстріли на Майдані: до суду передали обвинувальний акт щодо шести колишніх «беркутівців»

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та передало до суду обвинувальний акт стосовно шести міліціонерів роти спеціального призначення «Беркут» – безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.

Про це 13 жовтня повідомляють Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві міліціонери роти спеціального призначення «Беркут» застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. У результаті цього загинули 48 та зазнали вогнепальних поранень 90 учасників акцій протесту.

«Надалі знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Частина з них була віднайдена та ідентифікована під час розслідування», – вказано в повідомленні.

Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, розслідування перебуває на завершальній стадії, зазначають у ДБР.

Обвинувальний акт переданий до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою, оскільки наразі обвинувачені переховуються на території Росії та стали громадянами РФ. Також відносно обвинувачених заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.