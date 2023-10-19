Справа про фіктивну службу футболістів: фігуранта взяли під варту і відсторонили від роботи

У Державному бюро розслідувань повідомили, що суд відправив під варту працівника військкомату на Прикарпатті, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів.

«Личаківський райсуд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд дозволив внести заставу у 214 тис. грн. Також суд на місяць відсторонив його від виконання обов’язків», – йдеться в повідомленні.

16 жовтня ДБР повідомило про підозру чоловікові у перевищенні службових повноважень.

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони сімох осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов’язків. Так ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, а їхня фіктивна служба коштувала бюджету майже 1,5 млн грн.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.